Эпидемия COVID-19: В США коронавирусом заразились почти 4 млн человек

В США на данный момент 3 998 259 человек заразились на коронавирус. Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса.

По данным исследователей США пока что возглавляет рейтинг стран по количеству случаев заражения коронавирусом.

Добавим, что Америка находится на 1-ом месте по количеству летальных исходов от заболевания, а именно - 143 701 пациент.

На данный момент в США выздоровели 1 210 849 граждан.

В Нью-Йорке - 32 593 человек стали жертвами заболевания, выздоровели 72 386 человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 279 857 человек. Это рекордный показатель за весь период пандемии.