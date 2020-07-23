Эпидемия COVID-19: В США коронавирусом заразились почти 4 млн человек

По данным исследователей США пока что возглавляет рейтинг стран по количеству случаев заражения коронавирусом.
Добавим, что Америка находится на 1-ом месте по количеству летальных исходов от заболевания, а именно - 143 701 пациент.
На данный момент в США выздоровели 1 210 849 граждан.
В Нью-Йорке - 32 593 человек стали жертвами заболевания, выздоровели 72 386 человек.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 279 857 человек. Это рекордный показатель за весь период пандемии.