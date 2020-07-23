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Четверг, 23.07.2020
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Пандемия COVID-19: сколько в мире больных коронавирусом, статистика распространения по странам

Пандемия COVID-19: сколько в мире больных коронавирусом, статистика распространения по странам
10:40 Сегодня Телеграф
За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 279 857 человек. Это рекордный показатель за весь период пандемии.

Коронавирус продолжает распространятся в Украине и мире. По состоянию на утро 23 июля в мире диагностировали более 15 миллионов случаев заболевания.

Только за минувшие сутки в странах мира выявили 279 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Скончалось за сутки 7 116 человек.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира.

Сообщается, что преодолели болезнь с момента распространения коронавируса уже 9 356 371. Общее число умерших составляет 630 369 человек.

Больше всего больных выявили в США - более 4 миллионов, умерло 146 183 человека.

Статистика заболеваемости коронавирусом в мире на 23.07.2020

В десятку стран по количеству заразившихся COVID-19 входят: 

  • США - 4 101 000

  • Бразилия - 2 231 871

  • Индия - 1 241 416

  • Россия - 789 190

  • Южно-Африканская Республика - 394 948

  • Перу - 366 550

  • Мексика - 362 274

  • Чили - 336 402

  • Испания - 314 631

  • Великобритания - 296 377

Статистика заболеваемости коронавирусом в странах на 23.07.2020

В Украине коронавирус диагностировали уже у 61 851 человека, за минувшие сутки выявили еще 856 больных. Украина находится на 36 месте по заболеваемости COVID-19 среди стран мира. Всего с начала эпидемии в Украине скончались 1 551 человек. 

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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