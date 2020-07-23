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Пандемия коронавируса: в Испании наибольшее количество случаев заболевания с начала мая

Пандемия коронавируса: в Испании наибольшее количество случаев заболевания с начала мая
Обновлено 22:11 Сегодня Телеграф
В Минздраве Испании зафикисровали 730 новых случаев коронавируса в среду, что является наибольшим показателем по ежедневной заболеваемости в стране с 8 июля. Об этом сообщили в The Local.

В Минздраве страны заявили, что 730 заболевших за день - это наибольий ежендевный прирост в Испании с 8 мая.

Также было отмечено, что 22 июля в стране за сутки заболело 529 человек. Самый ощутимый рост инфицированых наблюдался в регионах Арагон и Наварра, там было зафиксировано 309 и 132 новых случаев заболевания.

Относительно общей тенденции, суточный показатель заражаемости в Каталонии упал до 58 случаев.

23 июля в региональном правительстве Наварры возобновили меры ограничений, которые предусамтивались второй фазой в районе столицы Памплоны, где вспышка заболевания привела к 122 новым случаям заражения.

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Со слов главы Минздрава Испании Сальвадора Иллы, число активных вспышек заболевания по всей Испании сейчас составляет 224, по сравнению с 201 в понедельник.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 279 857 человек. Это рекордный показатель за весь период пандемии.

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Все по теме:

Испания, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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