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Трамп: США сделали больше тестов на COVID-19, чем любая другая страна

Трамп: США сделали больше тестов на COVID-19, чем любая другая страна
Обновлено 04:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В США провели более 50 миллионов тестов на коронавирус. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"На сегодня у нас сделано уже более 50 миллионов тестов, это намного больше, чем сделала любая другая страна мира. Индия с 20 миллионами на втором месте, но у нас - 50 миллионов", - заявил Трамп. 

"Мы сотрудничаем с каждым штатом для обеспечения поставок "Ремдесивира" для лечения болезни на ранних этапах, чтобы предоставить лечение стероидами тем, кто болеет серьезно. Мы также тесно работаем с больницами и домами престарелых. Показатели "Ремдесивира" замечательны, уровень летальных исходов продолжает снижаться, и он будет еще ниже", - добавил он. 

В июне президент США заявлял, что его страна получит вакцину и эффективное лекарство от COVID-19 до конца 2020 года. 

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На сегодняшний день США занимают первое место в списке стран мира по числу инфицированных коронавирусом и, вызванных ним, летальных случаев.

По данным сайта Worldometer, в Штатах с начала эпидемии зафиксировано более 4 миллионов случаев болезни, среди них более 146 тысяч летальных исходов. 

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Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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