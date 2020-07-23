Ляшко о коронавирусе: Мы на 10 месте в Европе по числу инфицированных

Украина заняла 10-е место по числу инфицированных коронавирусом в Европе и 36-е среди всех стран мира.

"Если мы посмотрим, где находится Украина в мировой статистике по числу заболеваний коронавирусной инфекцией, то увидим, что в Европе мы на 10-м месте, а в мире - на 36-м месте. И наше количество, оно не дотягивает до мировых, например, США - 4 млн, Бразилия - 2 млн, Индия - 1,2 млн. Мы с нашей плотностью населения, с населением, мы среди европейских стран на 10-м месте без значительного пика и без коллапса системы здравоохранения", - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Украинского радио.

Напомним, всего в Украине зафиксировано уже более 60 тыс. случаев инфицирования коронавирусом нового типа. За прошедшие сутки COVID-19 нашли у 829 человек. В лидерах по заболеваемости остаются Киев и Львовщина.

В мире общее количество зараженных COVID-19 превысило 15 млн человек.