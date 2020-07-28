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Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВОЗ о коронавирусе: Если ситуация "выглядит благополучно", это не значит, что она на самом деле благополучна
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ВОЗ о коронавирусе: Если ситуация "выглядит благополучно", это не значит, что она на самом деле благополучна

ВОЗ о коронавирусе: Если ситуация "выглядит благополучно", это не значит, что она на самом деле благополучна
Обновлено 06:48 Сегодня Телеграф
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает правительства стран мира не утаивать и не "приукрашивать" статистику по COVID-19. Об этом заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан, чьи слова передает Центр новостей ООН.

"Понятно, что ни одна страна не хочет возвращаться к жесткому карантину, никто не хочет – уж очень серьезны экономические последствия, да и многие другие. Но если мы сможем понять, как происходит распространение (вируса,- ред.), и досконально поймем болезнь, мы сможем принимать точечные ответные меры. Это как в нейрохирургии: когда делают операцию на мозге, хирурги пользуются микроскопами, чтобы добраться именно туда, где таится проблема", - заявил Райан.

По его словам, правительства должны принимать четкие и последовательные меры, ведь "меняющиеся каждые два дня" инструкции могут вызвать резкий ответ у населения. 

Он также призывает не ополчаться против стран, где постоянно выявляются новые случаи COVID-19, ведь это может свидетельствовать о стремлении "вскрыть проблему". В то же время, Райан считает более опасной обратную ситуацию - когда власти страны пытаются скрыть или приукрасить ситуацию с эпидемией. 

"Но в случае инфекционных заболеваний, если ситуация "выглядит благополучно", это не значит, что она на самом деле такова. Я бы хотел, чтобы мое правительство говорило мне правду, честно рассказывало о реальном положении дел и принимало меры, чтобы погасить вспышки", - отметил он. 

Помимо этого, Райан заявил, что не считает закрытие границ эффективной мерой сдерживания, ведь она работает лишь в комплекте с другими, о которыми ВОЗ говорит постоянно.

"Сегодня вирус присутствует повсюду, и он будет распространяться при первой возможности", - добавил он. 

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По мнению представителя ВОЗ, государства не смогут держать свои границы закрытыми вечно. 

По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в мире зарегистрировано 16 420 289 случаев коронавирусной болезни. Всего за время пандемии зафиксировано 652 256 летальных случаев, выздоровели уже более 10 миллионов человек.

В Украине COVID-19 за минувшие сутки обнаружили еще у 807 человек. Скончались от осложнений болезни за сутки 11 больных.

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ООН, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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