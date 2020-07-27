Пандемия не отступает: в мире уже более 16 млн случаев коронавируса

Коронавирусная болезнь продолжает распространяться в Украине и мире. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 16 миллионов, количество инфицированных в Украине приближается к 65 тысячам.

По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в мире зарегистрировано 16 420 289 случаев коронавирусной болезни. Всего за время пандемии зафиксировано 652 256 летальных случаев, выздоровели уже более 10 миллионов человек.

За минувшие сутки во всем мире выявили 216 340 случаев заболевания Covid-19, из них 4 104 - летальные.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира.

На сегодняшний день число активных больных составляет 5 719 981.

Лидерами по количеству инфицированных по прежнему остаются США - 4 371 839 случаев. На втором и третьем месте Бразилия (2 419 901) и Индия (1 436 019).

В России с начала распространения болезни заболели уже 812 485 человек. Много инфицированных также в ЮАР (445 433) и в Южной Америке: в Мексике - 390 516, в Перу - 384 797, в Чили - 345 790.

Украина находится на 35 месте, всего на утро воскресения выявили 64 849 больных COVID-19.