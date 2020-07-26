В Украине немного снизился прирост COVID-19

За сутки в Украине зафиксировали 920 новых случаев коронавируса COVID-19. Днем ранее это число составило 1 106.

Прирост новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине снизился на 186 человек. С 64 849 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 920 зараженных.

Об этом гласят данные на спецресурсе Совета национальной безопасности и обороны Украины, осуществляющем мониторинг распространения эпидемии коронавируса.

Отмечается. что вчера было зафиксировано 1 106 заболевших коронавирусом COVID-19.

За сутки от коронавируса умерли 15 человек. Вылечились 310 пациентов.

Всего в Украине зарегистрировано 1605 смертей от COVID-19. Выздоровели - 35 807 человек.

Напомним, в связи с распространением коронавируса, в мире зафиксировали 16 млн 189 тыс случаев заражения заболеванием. Около большей половины больных удалось вылечить.