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Маска, убивающая коронавирус: ученые поделились новыми разработками

Маска, убивающая коронавирус: ученые поделились новыми разработками
19:17 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Компании и исследовательские институты объявили, что создали маску многоразового использования, которая снижает вирусный уровень на 99%. Сама маска прошла испытания, проведенные Институтом молекулярной медицины им. Жоао Лобо Антунес. Об этом сообщили в Express.

Разработчики заявили, что маска создана из инновационного покрытия, которое и помогает в нейтраоизации коронавируса, когда он попадает на ткань и вступает с ней в контакт.

Также ученые уверяют, что маска не потеряет свои свойства даже после 50 стирок.

Вирусолог Педро Симас, заявил, что во время испытания маски выявили "снижение коронавирусной активности на 99% за один час контакта с ним".

"Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью. Данный эффект сохраняется даже после 50 стирок", - говорят создатели Маски будут продаваться по всей Португалии и в странах ЕС.

Ранее, Глава ВОЗ снова созывает чрезвычайную комиссию, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом. Пандемия набирает обороты, в мире более 16 миллионов инфицированных.

Также сообщалось, кронавирус продолжает распространятся в мире. Только за последние сутки в мире зафиксировали более 200 тысяч случаев болезни. 

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Маска, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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