Коронавирус в Украине: количество новых случаев немного снизилось

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили еще у 807 человек. Скончались от осложнений болезни за сутки 11 больных. Преодолели болезнь 315.
Об этом рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, а также свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Львовская область продолжает лидировать по количеству инфицированных, за сутки выявили еще 120 больных. В Ивано-Франковской области за сутки заболело 96 человек, в Ровенской области - 78, в Киеве - 70. В Хмельницкой, Полтавской, Донецкой и Луганской областях не выявлены инфицированные COVID-19 за сутки.
Всего с начала эпидемии 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 27 918.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
В Украине несколько дней подряд росла заболеваемость коронавирусом: 26 июля сообщалось о 920 новых заболевших COVID-19 за сутки, а 25 июля коронавирус побил новый "рекорд" - за сутки выявили 1 106 случаев.
Всего в мире число выявленных случаев заболевания перевалило за 15 миллионов. От болезни умерло уже более 650 тысяч человек.