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Понедельник, 27.07.2020
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Коронавирус в Украине: количество новых случаев немного снизилось

Коронавирус в Украине: количество новых случаев немного снизилось
10:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Украине коронавирусом заразились уже более 65 тысяч человек. Больше всего случаев выявили во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили еще у 807 человек. Скончались от осложнений болезни за сутки 11 больных. Преодолели болезнь 315.

Об этом рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, а также свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Львовская область продолжает лидировать по количеству инфицированных, за сутки выявили еще 120 больных. В Ивано-Франковской области за сутки заболело 96 человек, в Ровенской области - 78, в Киеве - 70. В Хмельницкой, Полтавской, Донецкой и Луганской областях не выявлены инфицированные COVID-19 за сутки.

Статистика заболеваемости на 27.07.2020

Всего с начала эпидемии 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 27 918.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 2589;
  • Волынская область - 3616;
  • Днепропетровская область - 1330;
  • Донецкая область - 850;
  • Житомирская область - 1723;
  • Закарпатская область - 4874;
  • Запорожская область - 750;
  • Ивано-Франковская область - 4121;
  • Кировоградская область - 695;
  • г. Киев - 7690;
  • Киевская область - 3548 ;
  • Львовская область - 8952;
  • Луганская область - 120;
  • Николаевская область - 559;
  • Одесская область - 2960;
  • Полтавская область - 394;
  • Ровенская область - 5701;
  • Сумская область - 445;
  • Тернопольская область - 2773;
  • Харьковская область - 3431;
  • Херсонская область - 220;
  • Хмельницкая область - 1059;
  • Черновицкая область - 5634;
  • Черкасская область - 902;
  • Черниговская область - 720.

 В Украине несколько дней подряд росла заболеваемость коронавирусом: 26 июля сообщалось о 920 новых заболевших COVID-19 за сутки, а 25 июля коронавирус побил новый "рекорд" - за сутки выявили 1 106 случаев.

Всего в мире число выявленных случаев заболевания перевалило за 15 миллионов. От болезни умерло уже более 650 тысяч человек. 

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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