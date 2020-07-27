Коронавирус в Украине: количество новых случаев немного снизилось

В Украине коронавирусом заразились уже более 65 тысяч человек. Больше всего случаев выявили во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили еще у 807 человек. Скончались от осложнений болезни за сутки 11 больных. Преодолели болезнь 315.

Об этом рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, а также свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Львовская область продолжает лидировать по количеству инфицированных, за сутки выявили еще 120 больных. В Ивано-Франковской области за сутки заболело 96 человек, в Ровенской области - 78, в Киеве - 70. В Хмельницкой, Полтавской, Донецкой и Луганской областях не выявлены инфицированные COVID-19 за сутки.

Всего с начала эпидемии 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 27 918.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2589;

Волынская область - 3616;

Днепропетровская область - 1330;

Донецкая область - 850;

Житомирская область - 1723;

Закарпатская область - 4874;

Запорожская область - 750;

Ивано-Франковская область - 4121;

Кировоградская область - 695;

г. Киев - 7690;

Киевская область - 3548 ;

Львовская область - 8952;

Луганская область - 120;

Николаевская область - 559;

Одесская область - 2960;

Полтавская область - 394;

Ровенская область - 5701;

Сумская область - 445;

Тернопольская область - 2773;

Харьковская область - 3431;

Херсонская область - 220;

Хмельницкая область - 1059;

Черновицкая область - 5634;

Черкасская область - 902;

Черниговская область - 720.

В Украине несколько дней подряд росла заболеваемость коронавирусом: 26 июля сообщалось о 920 новых заболевших COVID-19 за сутки, а 25 июля коронавирус побил новый "рекорд" - за сутки выявили 1 106 случаев.

Всего в мире число выявленных случаев заболевания перевалило за 15 миллионов. От болезни умерло уже более 650 тысяч человек.