Скачать
Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Жара не убила коронавирус: в ВОЗ заявили, что мир погрузился в "одну большую волну" пандемии
Жара не убила коронавирус: в ВОЗ заявили, что мир погрузился в "одну большую волну" пандемии
Президент отменил визы для китайских туристов
Президент отменил визы для китайских туристов
Top Rank приступила к переговорам по бою Ломаченко - Лопес
Top Rank приступила к переговорам по бою Ломаченко - Лопес
Официально: Софи Тернер родила Джо Джонасу первенца
Официально: Софи Тернер родила Джо Джонасу первенца

В Минздраве позволят медучреждениям покупать вакцину против гриппа в первую очередь

В Минздраве позволят медучреждениям покупать вакцину против гриппа в первую очередь
14:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Минздраве внесут изменения в порядок обеспечения едучреждений лекарствами, предусматривая возможность закупки вакцины против гриппа в первую очередь. Об этом заявил замглавы Минздрава Игорь Иващенко.

Игорь Иващенко заявил, что сейчас вакцина от гриппа не включена в список основных лекарств, которые медучреждения будут закупать в первую очередь. В то же время есть понимание о необходимости закупки и обеспечении граждан вакциной против гриппа для защиты наших украинцев, особенно на фоне  COVID-19.

Благодаря изменениям от Минздрава, медучреждения получат воможность купить вакцину против гриппа в первую очередь.

В ЦОЗ отчитались, рассказав, что с 30 сентября прошлого года до 17 мая текущего гриппом и ОРВИ заболели 4,9 млн граждан, в то время как за прошедший сезон переболели тольк 5,4 млн человек.

Также в Центре добавили, что данное снижение заболеваниемости обусловлено карантином, введенным для борьбы с коронавирусом.

В Украине с начала эпидемсезона от гриппа вакцинировались 238,079 тыс человек (0,6% населения) при имеющихся 542 тыс доз вакцины. Доля детей среди привитых составляет 10,5%. Из 15,1 млн людей, которые есть в группе риска, вакцинировались лишь 1,6%. Из 379 тыс медработников от гриппа иммунизировались 12,8%.

Ранее, суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снова вырос - за сутки диагностировали более 900 случаев. Всего с начала распространения заболевания в Украине COVID-19 диагностировали у 66,5 тысяч человек.

Также сообщалось, что компании и исследовательские институты объявили, что создали маску многоразового использования, которая снижает вирусный уровень на 99%. Сама маска прошла испытания, проведенные Институтом молекулярной медицины им. Жоао Лобо Антунес. Об этом сообщили в Express.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Вакцина, Минздрав, Медик, ЦОЗ, Игорь Иващенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маска, убивающая коронавирус: ученые поделились новыми разработками
02 Итоги 27 июля: Маска убивающая COVID-19 и штраф за пропаганду гомосексуализма в Украине
03 Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
04 Иран вывел в Ормузский пролив копию американского авианосца (Фото)
05 "Не мучьте меня": основная соперница Лукашенко на выборах со второй попытки ответила на вопрос чей Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина передала России ноту протеста в связи военно-морским парадом
Украина передала России очередную ноту протеста
День Крещения Руси-Украины: кто такой князь Владимир и почему это важно знать всем православным
День Крещения Руси-Украины: кто такой князь Владимир
Союз трех народов: Польша, Литва и Украина создали &quot;Люблинский треугольник&quot;
Польша, Литва и Украина создали "треугольник"
Беременную звезду &quot;Ривердэйла&quot; бросил муж
Беременную звезду "Ривердэйла" бросил муж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь