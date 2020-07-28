В Минздраве позволят медучреждениям покупать вакцину против гриппа в первую очередь

В Минздраве внесут изменения в порядок обеспечения едучреждений лекарствами, предусматривая возможность закупки вакцины против гриппа в первую очередь. Об этом заявил замглавы Минздрава Игорь Иващенко.

Игорь Иващенко заявил, что сейчас вакцина от гриппа не включена в список основных лекарств, которые медучреждения будут закупать в первую очередь. В то же время есть понимание о необходимости закупки и обеспечении граждан вакциной против гриппа для защиты наших украинцев, особенно на фоне COVID-19.

Благодаря изменениям от Минздрава, медучреждения получат воможность купить вакцину против гриппа в первую очередь.

В ЦОЗ отчитались, рассказав, что с 30 сентября прошлого года до 17 мая текущего гриппом и ОРВИ заболели 4,9 млн граждан, в то время как за прошедший сезон переболели тольк 5,4 млн человек.

Также в Центре добавили, что данное снижение заболеваниемости обусловлено карантином, введенным для борьбы с коронавирусом.

В Украине с начала эпидемсезона от гриппа вакцинировались 238,079 тыс человек (0,6% населения) при имеющихся 542 тыс доз вакцины. Доля детей среди привитых составляет 10,5%. Из 15,1 млн людей, которые есть в группе риска, вакцинировались лишь 1,6%. Из 379 тыс медработников от гриппа иммунизировались 12,8%.

Ранее, суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снова вырос - за сутки диагностировали более 900 случаев. Всего с начала распространения заболевания в Украине COVID-19 диагностировали у 66,5 тысяч человек.

Также сообщалось, что компании и исследовательские институты объявили, что создали маску многоразового использования, которая снижает вирусный уровень на 99%. Сама маска прошла испытания, проведенные Институтом молекулярной медицины им. Жоао Лобо Антунес. Об этом сообщили в Express.