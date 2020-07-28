Пандемия COVID-19: в Испании с апреля по июнь потеряли работу более 1 млн человек

В связи с распространением коронавируса в Испании общее количество заболевших перевалило за 325 тыс, 28 500 граждан умерли от заболевания.
По данным статистики, которые были опудликованы, из-за усугубления эпидситуации в стране больше всего пострадал сектор услуг, также уменьшилось количество трудоустроенных женщин.
На данный момент наиболее сложная ситуация с безработицей сложилась в:
Ранее, власти Болгарии продлили до конца лета (31 августа) действие чрезвычайного положения в области здравоохранения в стране на фоне новой вспышки COVID-19. Об этом в понедельник заявил премьер Бойко Борисов, сообщили в Novinite.
Как сообщалось, временная президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что смогла победить коронавирус и возвращается к работе.