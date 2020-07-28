В Италии чрезвычайное положение планируют продлить до конца октября

Власти Италии планируют продлить до конца октября ЧП в стране, введенное весной из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщили в La Repubblica.

В заявлении говорилось, что власти решили продлить ЧП до 31 октября, сегодня об этом будет просить премьер-министр Джузеппе Конте в Сенате в 18:30. После этого зал будет голосовать за резолюцию о продлении карантинных мер.

Продление карантинных мер поспособствует усилению в случае серьезных вспышек коронавируса новые "красные зоны" - местности, которые полностью закрыты.

К тому же ЧП позволит запретить авиарейсы в и из государств, которые считаются опасными.

Ранее, в испанском Мадриде власти ввели "тотальный" масочный режим. Об этом сообщили в ABC Sociedad.

Также сообщалось, в Испании с апреля по июнь более 1 000 000 граждан потеряли работу в связи с пандемией COVID-19. Это подтверждают данные опроса, активного населения, который провели Нацинститут статистики.