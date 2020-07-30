ВОЗ о достижении коллективного иммунитета от COVID-19: Это значит потерять контроль над болезнью

Во Всемирной организации здравоохранения не питают оптимизма относительно выработки коллективного иммунитета от COVID-19. Своим прогнозом поделился в среду директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга.

По его словам, в настоящее время Организация не обладает данными о том, какая часть жителей планеты должна переболеть коронавирусной инфекцией, чтобы появились основания говорить о выработке коллективного иммунитета.

"По мнению большинства ученых, это где-то между 60-80% всех людей. Конечно, есть и те, кто полагают, что эта доля может быть меньшей. Тем не менее, каким бы ни было это число, мы к нему не близки", - отметил Райан.

"Это значит, что этот вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого (коллективного иммунитета)", - добавил он.

По мнению эксперта, идея о том, что цель может заключаться в достижении колективного иммунитета, сама по себе противоречит контролю над болезнью.

"Чтобы 70% человечества получило иммунитет, мы должны позволить вирусу распространяться... И что мы увидим в таком случае? Переполненные больницы и множество умерших", - отметил он.

Райан также обратил внимание на частые случаи, когда люди, переболевшие коронавирусом, даже по прошествии длительного времени продолжают чувствовать себя неважно. В частности это касается и молодых людей, которые легче переносят болезни.

"Мы уже видели долгосрочные последствия заболевания", - сообщил он, отметив, что такие явления пока недостаточно изучены.

Так он напомнил, что были зарегистрированы случаи, когда пациенты, переболев легкой формой COVID-19, продолжали страдать от затрудненного дыхания и кашля даже спустя 10-15 недель.

На момент публикации данной заметки число инфицированных коронавирусом в мире составило 17,135,016 человек. Такие данные приводит Worldometers. По его данным от COVID-19 скончались 668,327 человек, выздоровели - 10,659,996.