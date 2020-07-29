Житель Тернопольщины заболел коронавирусом в третий раз

В Тернопольской области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает издание "Тернопольчане" со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимира Богайчука во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", - сообщил Богайчук .

По словам Бойчука, сегодня наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в области. Продолжают болеть 1075 человек. Из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 - на кислородной маске, 17 - на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии.

Чиновник также отметил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах Тернопольщины. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Загруженность кроватей больными COVID-19 в медицинских учреждениях первой волны составляет 26,7%.

По состоянию на утро 29 июля в Украине зафиксировано 1022 новых случая коронавируса. 21 больной умер, 650 человек - выздоровели. Всего с начала эпидемии зафиксировано уже 67 597 случаев коронавируса.