Индия и Китай проводят пятый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Ладакхе

Командующие войсками Китая и Индии в пограничном регионе Ладакх проводят еще один раунд переговоров ради обеспечения отвода войск от места эскалации возле линии фактического контроля.

Как передают индийские СМИ, за последние почти два месяца это уже пятый раунд переговоров.

Их проводят после того, как в июне произошла массовая драка между пограничниками двух стран в районе реки Галван в результате которой 20 индийских солдат погибли и более 70 получили ранения..

Источники изданий сообщают, что со стороны Индии звучит требование обеспечить полный вывод китайских войск из района как можно скорее.

Предыдущий раунд переговоров на уровне командиров корпусов состоялся 14 июля и продолжался почти 15 часов.

Индийско-китайские отношения прописаны в двустороннем соглашении от 1954 года. Однако страны до сих пор не смогли урегулировать территориальные споры в отношении двух регионов - Аксай Чин и Аруначал-Прадеш, которые согласно Симлской конвенции 1914 года отошли от Тибета к Британской Индии. В 1962 году в результате пограничной войны китайские войска заняли Аскай Чин - территорию общей площадью 38 тыс. кв. км. Однако Индия до сих пор претендует на нее, утверждая, что это часть ее провинции Ладакх.