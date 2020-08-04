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Битва за тюрьму в Афганистане: почти тридцать погибших

Битва за тюрьму в Афганистане: почти тридцать погибших
Обновлено 01:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Нападение на тюрьму в Джалалабаде в Афганистане, переросшее в масштабную перестрелку, закончилось. Сотрудники сил безопасности продолжают проверять близлежащие здания.

По сообщению представителя губернатора провинции Нангархар, в нападении участвовали по меньшей мере восемь боевиков, передает "Радио свобода". 

Число жертв атаки террористов возросло до 29 человек. 

"Сейчас 29 человек погибли, в том числе гражданские, сотрудники служб безопасности и заключенные, также более 50 человек ранены", - сказал представитель губернатора. 

Он добавил также, что все восемь нападавших были ликвидированы. Пятеро из них погибли в здании тюрьмы вместе с тремя заключенными. Во время атаки сбежало большое количество заключенных, их точное число пока не установлено, но по данным официальных лиц уже было поймано и возвращено 1025 человек. 

В этой тюрьме содержатся заключенные боевики "Талибана" и "ИГИЛ". 

Напомним, 2 августа террорист-смертник взорвал ворота тюрьмы, после чего группа его сообщников предприняла попытку штурма. Перестрелка происходила до следующего дня. 

За нападение взяла ответственность террористическая группировка "ИГИЛ", "Талибан" свою причастность отрицает.

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Все по теме:

Афганистан, Талибан, ИГИЛ.

Автор:

Телеграф
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