Битва за тюрьму в Афганистане: почти тридцать погибших

Нападение на тюрьму в Джалалабаде в Афганистане, переросшее в масштабную перестрелку, закончилось. Сотрудники сил безопасности продолжают проверять близлежащие здания.

По сообщению представителя губернатора провинции Нангархар, в нападении участвовали по меньшей мере восемь боевиков, передает "Радио свобода".

Число жертв атаки террористов возросло до 29 человек.

"Сейчас 29 человек погибли, в том числе гражданские, сотрудники служб безопасности и заключенные, также более 50 человек ранены", - сказал представитель губернатора.

Он добавил также, что все восемь нападавших были ликвидированы. Пятеро из них погибли в здании тюрьмы вместе с тремя заключенными. Во время атаки сбежало большое количество заключенных, их точное число пока не установлено, но по данным официальных лиц уже было поймано и возвращено 1025 человек.

В этой тюрьме содержатся заключенные боевики "Талибана" и "ИГИЛ".

Напомним, 2 августа террорист-смертник взорвал ворота тюрьмы, после чего группа его сообщников предприняла попытку штурма. Перестрелка происходила до следующего дня.

За нападение взяла ответственность террористическая группировка "ИГИЛ", "Талибан" свою причастность отрицает.