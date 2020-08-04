Битва за тюрьму в Афганистане: почти тридцать погибших

По сообщению представителя губернатора провинции Нангархар, в нападении участвовали по меньшей мере восемь боевиков, передает "Радио свобода".
Число жертв атаки террористов возросло до 29 человек.
"Сейчас 29 человек погибли, в том числе гражданские, сотрудники служб безопасности и заключенные, также более 50 человек ранены", - сказал представитель губернатора.
Он добавил также, что все восемь нападавших были ликвидированы. Пятеро из них погибли в здании тюрьмы вместе с тремя заключенными. Во время атаки сбежало большое количество заключенных, их точное число пока не установлено, но по данным официальных лиц уже было поймано и возвращено 1025 человек.
В этой тюрьме содержатся заключенные боевики "Талибана" и "ИГИЛ".
Напомним, 2 августа террорист-смертник взорвал ворота тюрьмы, после чего группа его сообщников предприняла попытку штурма. Перестрелка происходила до следующего дня.
За нападение взяла ответственность террористическая группировка "ИГИЛ", "Талибан" свою причастность отрицает.