Террорист-смертник взорвал ворота тюрьмы в Афганистане: есть погибшие

Пресс-секретарь губернатора Нангархара Аттаулла Хогьяни заявил, что один человек погиб и 18 человек получили ранения после взрыва и последовавшего за ним нападения неизвестных боевиков.

Источники издания сообщают о двух погибших.

Очевидцы заявляют, что взрыв разнес ворота тюрьмы, после чего нападавшие боевики вступили в перестрелку с силами безопасности.

VIDEO from Jalalabad via @bsarwary, who says there are at least 7 wounded so far in the ongoing attack in Jalalabad city. #Afghanistan pic.twitter.com/93dncQBMan

— FJ (@Natsecjeff) August 2, 2020