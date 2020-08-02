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Террорист-смертник взорвал ворота тюрьмы в Афганистане: есть погибшие

Террорист-смертник взорвал ворота тюрьмы в Афганистане: есть погибшие
Обновлено 19:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Террорист-смертник взорвал транспортное средство у ворот тюрьмы PD4 города Джалал-Абад, что в провинции Нангархар, Афганистан, сообщает TOLOnews.

Пресс-секретарь губернатора Нангархара Аттаулла Хогьяни заявил, что один человек погиб и 18 человек получили ранения после взрыва и последовавшего за ним нападения неизвестных боевиков. 

Источники издания сообщают о двух погибших.  

Очевидцы заявляют, что взрыв разнес ворота тюрьмы, после чего нападавшие боевики вступили в перестрелку с силами безопасности. 

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Министерство внутренних дел страны подтвердило информацию о взрыве, но не предоставило деталей. 

Талибан свою причастность к нападению отрицает. 

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Теракт, Афганистан.

Автор:

Телеграф
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