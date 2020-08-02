Жадность погубила: в Австралии разбился перегруженный наркотиками самолет

Благодаря случившемуся крушению полиции Австралии удалось раскрыть преступный синдикат из Мельбурна, куда и направлялся самолет.
В полиции отметили, что "ключевую роль в деятельности синдиката играет жадность", и добавили, что "вероятно, именно вес кокаина не дал самолету нормально взлететь".
После этого в Австралии арестовали пять человек, причастных к транспортировке наркотика.
Стоимость кокаина на борту составляет около $57 миллионов.
"На фоне действующих ограничений на поездки между штатами из-за коронавируса, попытка привезти в страну наркотики демонстрирует то, насколько жадной может быть организованная преступность", - добавили в полиции.