Жадность погубила: в Австралии разбился перегруженный наркотиками самолет

Небольшой самолет потерпел крушение незадолго после взлета в Папуа-Новой Гвинее. Причиной стала избыточная загрузка кокаином, сообщает CNN.

Благодаря случившемуся крушению полиции Австралии удалось раскрыть преступный синдикат из Мельбурна, куда и направлялся самолет.

В полиции отметили, что "ключевую роль в деятельности синдиката играет жадность", и добавили, что "вероятно, именно вес кокаина не дал самолету нормально взлететь".

После этого в Австралии арестовали пять человек, причастных к транспортировке наркотика.

Стоимость кокаина на борту составляет около $57 миллионов.

"На фоне действующих ограничений на поездки между штатами из-за коронавируса, попытка привезти в страну наркотики демонстрирует то, насколько жадной может быть организованная преступность", - добавили в полиции.