Над США столкнулись два пассажирских самолета, есть погибшие

В небе над штатом Аляска случилась страшная авиакатастрофа - столкнулись два самолета.
Об этом пишет Anchorage Daily News.
Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации, одним из самолетов, участвовавших в авиакатастрофе, был однодвигательный вертолет De Havilland DHC-2 Beaver. Агентство первоначально описало другой самолет как двухмоторный Piper Aztec, но к вечеру пятницы подтвердило, что это был Piper PA-12.
Отмечается, что на борту одного из самолетов находились шесть пассажиров, в другом единственным человеком в салоне был 67-летний член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэрри Кнопп.
Все были признаны мертвыми на месте крушения, за исключением одного человека, который скончался по дороге в больницу Центрального полуострова в машине скорой помощи.
Сейчас следователи занимаются расследованием этой катастрофы и ищут виновного.
Напомним, у берегов американского штата Аляска снова зафиксировали землетрясение. Как сообщает Геологическая служба США землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло в 41 км от Сэнд Поинта