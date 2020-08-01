Скачать
Суббота, 01.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
С сегодняшнего дня продлили карантин: какие изменения ждут украинцев
С сегодняшнего дня продлили карантин: какие изменения ждут украинцев
В Украине продолжает увеличиваться прирост COVID-19
В Украине продолжает увеличиваться прирост COVID-19
НБА 2019/20: результаты матчей 31 июля (Видео)
НБА 2019/20: результаты матчей 31 июля (Видео)
Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: август 2020 года
Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: август 2020 года

Над США столкнулись два пассажирских самолета, есть погибшие

Над США столкнулись два пассажирских самолета, есть погибшие
09:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В результате столкновения двух самолетом в небе над Аляской погибли 7 человек.

В небе над штатом Аляска случилась страшная авиакатастрофа - столкнулись два самолета.

Об этом пишет Anchorage Daily News.

Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации, одним из самолетов, участвовавших в авиакатастрофе, был однодвигательный вертолет De Havilland DHC-2 Beaver. Агентство первоначально описало другой самолет как двухмоторный Piper Aztec, но к вечеру пятницы подтвердило, что это был Piper PA-12.

В Альпах разбился туристический самолет: есть жертвы

Отмечается, что на борту одного из самолетов находились шесть пассажиров, в другом единственным человеком в салоне был 67-летний член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэрри Кнопп. 

Все были признаны мертвыми на месте крушения, за исключением одного человека, который скончался по дороге в больницу Центрального полуострова в машине скорой помощи.

Сейчас следователи занимаются расследованием этой катастрофы и ищут виновного.

Напомним, у берегов американского штата Аляска снова зафиксировали землетрясение. Как сообщает Геологическая служба США землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло в 41 км от Сэнд Поинта

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, США, Аляска.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С сегодняшнего дня продлили карантин: какие изменения ждут украинцев
02 Кулеба пообщался со своим белорусским коллегой
03 Первый премьер Украины может войти в ТКГ
04 Владимир Зеленский призвал Шмыгаля проанализировать состояние рынка электрической энергии в Украине
05 В ВОЗ рассказали, какие последствия несет пандемия COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Первый премьер Украины может войти в ТКГ
Первый премьер Украины может войти в ТКГ
Над США столкнулись два пассажирских самолета, есть погибшие
Над США столкнулись два пассажирских самолета
Август встречает холодно и дождливо: прогноз погоды на начало месяца
Август встречает холодно и дождливо
Рецепт дня: Тушеная куриная печень с цветной капустой
Рецепт дня: Тушеная куриная печень с цветной капустой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь