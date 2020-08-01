Над США столкнулись два пассажирских самолета, есть погибшие

В результате столкновения двух самолетом в небе над Аляской погибли 7 человек.

В небе над штатом Аляска случилась страшная авиакатастрофа - столкнулись два самолета.

Об этом пишет Anchorage Daily News.

Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации, одним из самолетов, участвовавших в авиакатастрофе, был однодвигательный вертолет De Havilland DHC-2 Beaver. Агентство первоначально описало другой самолет как двухмоторный Piper Aztec, но к вечеру пятницы подтвердило, что это был Piper PA-12.

Отмечается, что на борту одного из самолетов находились шесть пассажиров, в другом единственным человеком в салоне был 67-летний член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэрри Кнопп.

Все были признаны мертвыми на месте крушения, за исключением одного человека, который скончался по дороге в больницу Центрального полуострова в машине скорой помощи.

Сейчас следователи занимаются расследованием этой катастрофы и ищут виновного.

Напомним, у берегов американского штата Аляска снова зафиксировали землетрясение. Как сообщает Геологическая служба США землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло в 41 км от Сэнд Поинта