Наводнения в Южной Корее: 17 человек погибли

Как передает Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, в число жертв входят и погибшие после инцидента в районе плотины в провинции Канвондо, где потоком воды была опрокинута спасательная лодка с пятью людьми на борту.
На данный момент около 2,5 тысяч жителей пострадавших регионов были вынуждены покинуть дома.
Вода затопила почти 2 тысячи домов и более тысячи скотоводческих ферм и зернохранилищ. Около 8 тысяч гектаров сельхозугодий оказались под водой.
Под водой также оказались более тысячи участков автомобильных и железных дорог.
Flood in South Korea#flood #southkorea pic.twitter.com/WA6XpUhePY
— Airwind Bautista (@airwindzone) August 8, 2020
Семь южнокорейских регионов были объявлены зоной бедствия и получили поддержку из госбюджета. Тем не менее, оценка стоимости ущерба еще длится и список пострадавших районов может быть расширен.