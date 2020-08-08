Пытались сесть под дождем: авиакатастрофа в Индии унесла жизни 18 человек (Фото, Видео)

Не менее 18 человек погибли и более 150 получили ранения после того, как пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в ходе посадки под проливным дождем в городе Кожикоде, что на юге Индии.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури заявил агентству ANI, что 18 человек, включая двух пилотов, погибли в катастрофе в пятницу.

По данным местных чиновников, 149 человек остаются в больнице, нескольких уже выписали.

По местным каналам показывали сюжет, в котором видно, что нос самолета врезался в кирпичную стену, при этом средняя часть подверглась серьезным разрушениям.

Пури во время пресс-конференции в субботу отметил, что причины аварии устанавливаются и делать предположения о том, что же привело к катастрофе было бы преждевременно.

Он сказал, что две отдельные группы уже прибыли в Кожикоде из Нью-Дели, чтобы провести расследование крушения.