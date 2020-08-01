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Трагедия в Индии: рухнувший строительный кран унес жизни десятка человек (Видео)

Трагедия в Индии: рухнувший строительный кран унес жизни десятка человек (Видео)
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
На юго-восточном побережье Индии в городе Визак (Вишакхапатнам) произошел несчастный случай. Новый строительный кран рухнул в момент, когда руководство компании Hindustan Shipyard Limited (HSL) проверяло его на грузоподъемность.

Как сообщают местные СМИ, в частности Times of India и The New Indian Express, трагедия унесла жизни по меньшей мере 11 человек, среди которых ведущие инженеры и технические специалисты.

Еще как минимум четверо получили ранения. 

По предварительной информации, авария произошла около 12:30 во время пробного запуска нового крана.

Отмечается, что компания-производитель Anupam продала огромный кран но не проводила пробный запуск, так как HSL за это не заплатила.

После этого специалисты HSL попытались протестировать кран при полной нагрузке, вследствие чего и произошла авария. 

 

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HSL за свою историю построил более 191 судна и отремонтировал почти 2000 судов. Он строит сухогрузы, морские патрульные суда, разведывательные суда, буровые суда, морские платформы и ремонтные и вспомогательные суда.

Он также проводит капитальный ремонт подводных лодок ВМС Индии и оснащается для строительства атомных подводных лодок.

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Индия, Авария.

Автор:

Телеграф
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