Трагедия в Индии: рухнувший строительный кран унес жизни десятка человек (Видео)

Как сообщают местные СМИ, в частности Times of India и The New Indian Express, трагедия унесла жизни по меньшей мере 11 человек, среди которых ведущие инженеры и технические специалисты.

Еще как минимум четверо получили ранения.

По предварительной информации, авария произошла около 12:30 во время пробного запуска нового крана.

Отмечается, что компания-производитель Anupam продала огромный кран но не проводила пробный запуск, так как HSL за это не заплатила.

После этого специалисты HSL попытались протестировать кран при полной нагрузке, вследствие чего и произошла авария.

This is the shipyard which is building India's nuclear submarines

This is the shipyard which is building India’s nuclear submarines pic.twitter.com/w45GFjpltc

