Трагедия в Индии: рухнувший строительный кран унес жизни десятка человек (Видео)

На юго-восточном побережье Индии в городе Визак (Вишакхапатнам) произошел несчастный случай. Новый строительный кран рухнул в момент, когда руководство компании Hindustan Shipyard Limited (HSL) проверяло его на грузоподъемность.

Как сообщают местные СМИ, в частности Times of India и The New Indian Express, трагедия унесла жизни по меньшей мере 11 человек, среди которых ведущие инженеры и технические специалисты.

Еще как минимум четверо получили ранения.

По предварительной информации, авария произошла около 12:30 во время пробного запуска нового крана.

Отмечается, что компания-производитель Anupam продала огромный кран но не проводила пробный запуск, так как HSL за это не заплатила.

После этого специалисты HSL попытались протестировать кран при полной нагрузке, вследствие чего и произошла авария.

11 people died when a track mounted crane collapsed while undergoing load test at Hindustan Shipyard Ltd, in Visakhapatnam.

This is the shipyard which is building India’s nuclear submarines pic.twitter.com/w45GFjpltc — SumanSharma (@sharrmasumann) August 1, 2020

HSL за свою историю построил более 191 судна и отремонтировал почти 2000 судов. Он строит сухогрузы, морские патрульные суда, разведывательные суда, буровые суда, морские платформы и ремонтные и вспомогательные суда.

Он также проводит капитальный ремонт подводных лодок ВМС Индии и оснащается для строительства атомных подводных лодок.