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Юг Франции "накрыли" лесные пожары (Фото)

Юг Франции "накрыли" лесные пожары (Фото)
16:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
На юге Франции произошли мощные лесные пожары. Сгорело 165 гектаров леса.

Вследствие масштабного пожара в ночь на пятницу на юго-западе Франции в городке Англет сгорело 165 гектаров соснового леса.

Об этом сообщает газета Ouest-France.

"В результате пожара в ночь на 31 июля в лесу в Англет сгорело 165 гектаров сосновых насаждений", - говорится в сообщении.

Сейчас пламя уже взято под контроль благодаря плодотворной работе 150 пожарных, однако его источник еще не найден, и поэтому существует угроза повторного возгорания.

Именно засуха и сильные порыва ветра в регионе способствовали распространению пламени, что привело к потере более 150 гектаров леса.

Пожар в готическом храме во Франции: полиция задержала подозреваемого в поджоге

Следователи уже проводят расследование и не исключают, что причиной масштабного пожара на юго-западе Франции стал именно поджог. В случае установления преступного умысла нарушителям грозит штраф до 100 тысяч евро и заключение от 5 до 7 лет.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

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Франция, Пожар, Лесные пожары.

Автор:

Телеграф
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