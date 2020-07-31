Юг Франции "накрыли" лесные пожары (Фото)

На юге Франции произошли мощные лесные пожары. Сгорело 165 гектаров леса.

Вследствие масштабного пожара в ночь на пятницу на юго-западе Франции в городке Англет сгорело 165 гектаров соснового леса.

Об этом сообщает газета Ouest-France.

"В результате пожара в ночь на 31 июля в лесу в Англет сгорело 165 гектаров сосновых насаждений", - говорится в сообщении.

#Anglet #incendie Le feu s'approche des zones habitées. Des dizaines de riverains évacués vers des centres d'hébergement pic.twitter.com/h2IH09SJb5 — Ville d'Anglet (@VilleAnglet) July 30, 2020

Сейчас пламя уже взято под контроль благодаря плодотворной работе 150 пожарных, однако его источник еще не найден, и поэтому существует угроза повторного возгорания.

Именно засуха и сильные порыва ветра в регионе способствовали распространению пламени, что привело к потере более 150 гектаров леса.

Следователи уже проводят расследование и не исключают, что причиной масштабного пожара на юго-западе Франции стал именно поджог. В случае установления преступного умысла нарушителям грозит штраф до 100 тысяч евро и заключение от 5 до 7 лет.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.