Сезон муссонов в Индии: на юге страны оползень унес жизни по меньшей мере 29 человек (Фото)

Оползень в районе Идукки, что примерно в 250 км (155 миль) от столицы штата Керала Тируванантапурам, произошел в пятницу, но поисково-спасательные работы были затруднены проливными ливнями.
"Ко вчерашнему вечеру мы нашли 26 тел. Сегодня мы нашли еще троих", - сообщил в воскресенье агентству AFP сотрудник районной полиции.
Местные СМИ сообщили, что предположительно в этом районе проживало 78 человек. Многие все еще числятся пропавшими без вести.
Муссоны в Южной Азии имеют важное значение для пополнения рек и подземных вод, но также приносят с собой многочисленные разрушения.
По данным Министерства внутренних дел Индии, по всей стране в период с конца мая по прошлый четверг от стихии погибло не менее 780 человек.