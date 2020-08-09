Сезон муссонов в Индии: на юге страны оползень унес жизни по меньшей мере 29 человек (Фото)

По меньшей мере 29 человек погибли в результате сильного оползня, вызванного муссонными дождями на юго-западе Индии. Сообщает Aljazeera.

Оползень в районе Идукки, что примерно в 250 км (155 миль) от столицы штата Керала Тируванантапурам, произошел в пятницу, но поисково-спасательные работы были затруднены проливными ливнями.

"Ко вчерашнему вечеру мы нашли 26 тел. Сегодня мы нашли еще троих", - сообщил в воскресенье агентству AFP сотрудник районной полиции.

Местные СМИ сообщили, что предположительно в этом районе проживало 78 человек. Многие все еще числятся пропавшими без вести.

Муссоны в Южной Азии имеют важное значение для пополнения рек и подземных вод, но также приносят с собой многочисленные разрушения.

По данным Министерства внутренних дел Индии, по всей стране в период с конца мая по прошлый четверг от стихии погибло не менее 780 человек.