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Боевики атаковали полицейский центр в Афганистане: не менее семи погибших

Боевики атаковали полицейский центр в Афганистане: не менее семи погибших
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Семь человек погибли и еще 16 ранены вследствие взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в полицейском центре в восточной афганской провинции Газни в субботу.

Об этом в воскресенье рассказал официальный представитель министерства внутренних дел Тарек Ариан, передает Синьхуа.

Взрыв автомобиля произошел в 19:45 по местному времени в районе Котал-Рава недалеко от города Газни, столицы одноименной провинции.

В МВД добавили, что по факту происшествия начато расследование.

Представитель правительства провинции Вахидулла Джумазада также сообщили, что после взрыва вооруженные боевики попытались прорваться в центр, но их атака была отражена. 

Нападение произошло во время переговоров "Талибана" с правительством Афганистана о судьбе 400 боевиков, находящихся в государственных тюрьмах.  

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На данный момент правительство уже освободило более 5000 талибов, однако главари боевиков затребовали освобождения 400 заключенных, участвовавших в крупных наступательных операциях и причастных к похищениям и убийствам мирных жителей. 

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Все по теме:

Афганистан, Взрыв, Талибан.

Автор:

Телеграф
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