Шаг к миру: Афганистан выпустит 400 особо опасных боевиков "Талибана"

На собрании старейшин племен Афганистана (Лойя джирга) в Кабуле было принято решение освободить 400 боевиков радикального движения "Талибан". Это позволит разблокировать внутриафганские переговоры по мирному урегулированию ситуации в стране, передает DW.

Президент Афганистана Ашраф Гани, во время выступления перед более чем тремя тысячами членов Лойя джирги, пообещал издать соответствующий указ в течение воскресенья, 9 августа.

Вместе с тем он призвал главарей "Талибана" принять обращение Лойя джирги о прекращении огня между боевиками и правительственными войсками.

Ранее власти Афганистана отказывались выпускать из тюрем талибов, обвиняемых в совершении тяжких преступлений. Гани в свою очередь заявлял, что не может принять решение об их освобождении без решения Лойя джирга.

Освобождение 400 особо опасных боевиков радикального движения может стать решающим шагом для начала мирных переговоров с "Талибаном" о прекращении конфликта, который длится уже 19 лет.