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Шаг к миру: Афганистан выпустит 400 особо опасных боевиков "Талибана"

Шаг к миру: Афганистан выпустит 400 особо опасных боевиков "Талибана"
Обновлено 19:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
На собрании старейшин племен Афганистана (Лойя джирга) в Кабуле было принято решение освободить 400 боевиков радикального движения "Талибан". Это позволит разблокировать внутриафганские переговоры по мирному урегулированию ситуации в стране, передает DW.

Президент Афганистана Ашраф Гани, во время выступления перед более чем тремя тысячами членов Лойя джирги, пообещал издать соответствующий указ в течение воскресенья, 9 августа. 

Вместе с тем он призвал главарей "Талибана" принять обращение Лойя джирги о прекращении огня между боевиками и правительственными войсками. 

Ранее власти Афганистана отказывались выпускать из тюрем талибов, обвиняемых в совершении тяжких преступлений. Гани в свою очередь заявлял, что не может принять решение об их освобождении без решения Лойя джирга.

Битва за тюрьму в Афганистане: почти тридцать погибших

Освобождение 400 особо опасных боевиков радикального движения может стать решающим шагом для начала мирных переговоров с "Талибаном" о прекращении конфликта, который длится уже 19 лет. 

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Афганистан, Талибан.

Автор:

Телеграф
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