Шаг к миру: Афганистан выпустит 400 особо опасных боевиков "Талибана"

Президент Афганистана Ашраф Гани, во время выступления перед более чем тремя тысячами членов Лойя джирги, пообещал издать соответствующий указ в течение воскресенья, 9 августа.
Вместе с тем он призвал главарей "Талибана" принять обращение Лойя джирги о прекращении огня между боевиками и правительственными войсками.
Ранее власти Афганистана отказывались выпускать из тюрем талибов, обвиняемых в совершении тяжких преступлений. Гани в свою очередь заявлял, что не может принять решение об их освобождении без решения Лойя джирга.
Освобождение 400 особо опасных боевиков радикального движения может стать решающим шагом для начала мирных переговоров с "Талибаном" о прекращении конфликта, который длится уже 19 лет.