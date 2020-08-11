Взрыв на юго-западе Пакистана: есть погибшие и раненные

В юго-западной провинции Пакистана Белуджистане произошел взрыв на оживленном рынке. По данным полиции, по меньшей мере шесть человек погибли и еще десять получили ранения.

Взрыв импровизированной бомбы, заложенной в мотоцикл, случился в городе Чаман близ границы с Афганистаном.

По словам представителей правоохранительных органов, целью был автомобиль, в котором находился персонал подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков.

"В результате взрыва погибли шесть прохожих и 10 получили ранения, двое из них - в критическом состоянии", - отметили в полиции, передает AFP.

Силы безопасности и полиция оцепили район, где были повреждены несколько магазинов и автомобилей.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Ситуация в регионе остается неспокойной из-за многолетнего вооруженного восстания сепаратистов-белуджей. Также провинция страдает от конфликтов на межрелигиозной почве и насилия со стороны вооруженных незаконных группировок.