Взрыв газа в США: три дома сравняло с землей, погибла женщина (Фото, Видео)

"Одна женщина погибла, шесть человек получили серьезные ранения, а три дома превратились в руины из-за масштабного взрыва газа в Балтиморе", - сказано в сообщении

Около двухсот спасателей проводят поисковые работы, ища людей, которые могли оказаться под завалами трех домов.

В пожарном департаменте города причину пока не называют.

Baltimore, USA

