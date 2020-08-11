Взрыв газа в США: три дома сравняло с землей, погибла женщина (Фото, Видео)

В жилом районе города Балтимор, что в штате Мэриленд, произошел взрыв газа, вследствие чего погибла женщина, еще шесть человек получили серьезные травмы. Об этом пишет Xinhua.

"Одна женщина погибла, шесть человек получили серьезные ранения, а три дома превратились в руины из-за масштабного взрыва газа в Балтиморе", - сказано в сообщении

Около двухсот спасателей проводят поисковые работы, ища людей, которые могли оказаться под завалами трех домов.

В пожарном департаменте города причину пока не называют.

Baltimore, USA

2020 what do you want from us yawa!!! pic.twitter.com/yXHZLc6JBO — lizz musyoki (@rianmusyoki) August 10, 2020

Компания Baltimore Gas and Electric, которая занимается газоснабжением дома, где случилось происшествие, обещают восстановить дом и выяснить причину случившегося.