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Взрыв газа в США: три дома сравняло с землей, погибла женщина (Фото, Видео)

Взрыв газа в США: три дома сравняло с землей, погибла женщина (Фото, Видео)
Обновлено 06:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В жилом районе города Балтимор, что в штате Мэриленд, произошел взрыв газа, вследствие чего погибла женщина, еще шесть человек получили серьезные травмы. Об этом пишет Xinhua.

"Одна женщина погибла, шесть человек получили серьезные ранения, а три дома превратились в руины из-за масштабного взрыва газа в Балтиморе", - сказано в сообщении

Около двухсот спасателей проводят поисковые работы, ища людей, которые могли оказаться под завалами трех домов. 

В пожарном департаменте города причину пока не называют. 

Взрыв газа в Балтиморе

 

Стрельба у Белого дома: ранен сотрудник Секретной службы (Видео)

Компания Baltimore Gas and Electric, которая занимается газоснабжением дома, где случилось происшествие, обещают восстановить дом и выяснить причину случившегося.

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Все по теме:

США, Взрыв, Балтимор.

Автор:

Телеграф
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