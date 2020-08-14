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В КНДР назначен новый премьер: кого выбрал Ким Чен Ын

В КНДР назначен новый премьер: кого выбрал Ким Чен Ын
08:32 Сегодня Телеграф Укринформ
Верховный лидер Корейской Народно-Демократической Республики назначил нового премьера страны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил нового главу правительства – Ким Ток Хуна.

Об этом сообщает Xinhua.

Как отмечается, он был назначен на место Ким Чжэ Рена, который занимал этот пост с 2019 года. Причина смены главы правительства КНДР не сообщается.

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До назначения Ким Ток Хун возглавлял бюджетный комитет парламента.

Ранее в мае Ким Чен Ын в течение трех недель не появлялся на публике. Слухи об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились после его отсутствия 15 апреля на церемонии, посвященной 108-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

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КНДР, Ким Чен Ын.

Автор:

Телеграф
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