Наводнения в Индии: 25 погибших и более полумиллиона эвакуированных

По данным Департамента по борьбе со стихийными бедствиями Бихара (BDMD), продолжающиеся наводнения затопили 16 районов по всему штату, затронув их население в 8 131 841 человек, пишет Синьхуа.
По данным, опубликованным BDMD, продолжающиеся наводнения накрыли 1310 деревень, охватывающих 130 кварталов 16 районов.
По словам местных властей, наводнения унесли 25 жизней в пяти районах, эвакуировано более полумиллиона человек.
"Всего было эвакуировано 550 838 человек", - говорится в их данных.
Как сообщают местные жители, паводковые воды попали в дома и магазины, а люди передвигаются на лодках.
Наводнение продолжается в Бихаре с 13 июля.