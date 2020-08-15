Наводнения в Индии: 25 погибших и более полумиллиона эвакуированных

Наводнения в восточном штате Индии Бихаре затронули более 8,1 миллиона человек, не менее 25 погибших.

По данным Департамента по борьбе со стихийными бедствиями Бихара (BDMD), продолжающиеся наводнения затопили 16 районов по всему штату, затронув их население в 8 131 841 человек, пишет Синьхуа.

По данным, опубликованным BDMD, продолжающиеся наводнения накрыли 1310 деревень, охватывающих 130 кварталов 16 районов.

По словам местных властей, наводнения унесли 25 жизней в пяти районах, эвакуировано более полумиллиона человек.

"Всего было эвакуировано 550 838 человек", - говорится в их данных.

Как сообщают местные жители, паводковые воды попали в дома и магазины, а люди передвигаются на лодках.

Наводнение продолжается в Бихаре с 13 июля.