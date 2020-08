Наводнения в Китае: жертвами стали не менее шести человек

С вечера 10 августа до утра 11 августа сльные ливни обрушились на Чэнду - админцентр провинции, города Яань и Мэйшань и другие населенные пункты провинции.

Наибольшее количество осадков достигло 447,5 мм и было зарегистрировано в уезде Лушань.

Сильные дожди в той или иной степени повредили дороги, жилые постройки, объекты водного хозяйства и энергетики в Яане.

Очевидцы делились видео и фото стихийного бедствия в соцсетях:

If there is an unrestricted war vs China will that effect global trade and what about the flooding of the more than seasonal crop area near the 3 gorges dam near the Yhangtnzee river ? pic.twitter.com/YaEXvLd94L

— Patrick Sonsalla (@Shmoooo) August 12, 2020