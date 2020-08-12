Наводнения в Китае: жертвами стали не менее шести человек

С вечера 10 августа до утра 11 августа сльные ливни обрушились на Чэнду - админцентр провинции, города Яань и Мэйшань и другие населенные пункты провинции.
Наибольшее количество осадков достигло 447,5 мм и было зарегистрировано в уезде Лушань.
Сильные дожди в той или иной степени повредили дороги, жилые постройки, объекты водного хозяйства и энергетики в Яане.
Очевидцы делились видео и фото стихийного бедствия в соцсетях:
RT @SCMPNews: These new Chinese flood control solutions can help communities cope with road flooding pic.twitter.com/c4thvhrexo
— China Observer (@ChinaObserver2) August 12, 2020
If there is an unrestricted war vs China will that effect global trade and what about the flooding of the more than seasonal crop area near the 3 gorges dam near the Yhangtnzee river ? pic.twitter.com/YaEXvLd94L
— Patrick Sonsalla (@Shmoooo) August 12, 2020
Сейчас уточняются масштабы экономического ущерба.
Провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой запустил режим экстренного реагирования на наводнения IV уровня - самого низкого в четырехуровневой системе страны.
Также сообщалось, что из-за сильных проливных дождей и паводков в Судане пострадало 16 граждан и 21 человек погиб. Об этом передают в Xinhua.