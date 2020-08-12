Наводнения в Китае: жертвами стали не менее шести человек

В Китае, из-за ливней шестеро человек погибли и еще пятеро числятся пропавшими в городе Яань в провинции Сычуань. Об этом сообщают в "Синьхуа".

С вечера 10 августа до утра 11 августа сльные ливни обрушились на Чэнду - админцентр провинции, города Яань и Мэйшань и другие населенные пункты провинции.

Наибольшее количество осадков достигло 447,5 мм и было зарегистрировано в уезде Лушань.

Сильные дожди в той или иной степени повредили дороги, жилые постройки, объекты водного хозяйства и энергетики в Яане.

Очевидцы делились видео и фото стихийного бедствия в соцсетях:

RT @SCMPNews: These new Chinese flood control solutions can help communities cope with road flooding pic.twitter.com/c4thvhrexo — China Observer (@ChinaObserver2) August 12, 2020

If there is an unrestricted war vs China will that effect global trade and what about the flooding of the more than seasonal crop area near the 3 gorges dam near the Yhangtnzee river ? pic.twitter.com/YaEXvLd94L — Patrick Sonsalla (@Shmoooo) August 12, 2020

Сейчас уточняются масштабы экономического ущерба.

Провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой запустил режим экстренного реагирования на наводнения IV уровня - самого низкого в четырехуровневой системе страны.

Также сообщалось, что из-за сильных проливных дождей и паводков в Судане пострадало 16 граждан и 21 человек погиб. Об этом передают в Xinhua.