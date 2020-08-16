"В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих": внук Назарбаева умер в Лондоне

Предварительной причиной смерти названа остановка сердца. Других подробностей пока не сообщалось.
Он не дожил до своего тридцатого Дня рождения всего десять дней.
Айсултан родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.
Как пишет КазТАГ, 2 февраля Айсултан Назарбаев сообщил, что с 2016 года находится "в постоянном прессинге со стороны семьи и, так называемых, около окружаемых людей".
"В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо как отца моего в камере повесят", - написал Айсултан Назарбаев 22 января на своей странице в Facebook.
13 февраля он попросил политическое убежище в Великобритании.
"В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры – я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!" - написал внук Назарбаева.
Айсултан учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.
Начал заниматься футболом в клубе "Адмира Ваккер" во время службы отца послом в Австрии. В 2006 году провел два матча в первой лиге Казахстана за столичный "Рахат", в 2007 году был в составе ФК "Железнодорожник" Алма-Ата. Принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006. Некоторое время пробовал играть в британском "Портсмуте".