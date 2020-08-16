"В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих": внук Назарбаева умер в Лондоне

Сегодня ночью в Лондоне умер внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан. Об этом пишет zakon.kz.

Предварительной причиной смерти названа остановка сердца. Других подробностей пока не сообщалось.

Он не дожил до своего тридцатого Дня рождения всего десять дней.

Айсултан родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Как пишет КазТАГ, 2 февраля Айсултан Назарбаев сообщил, что с 2016 года находится "в постоянном прессинге со стороны семьи и, так называемых, около окружаемых людей".

"В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо как отца моего в камере повесят", - написал Айсултан Назарбаев 22 января на своей странице в Facebook.

13 февраля он попросил политическое убежище в Великобритании.

"В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры – я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!" - написал внук Назарбаева.

Айсултан учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.

Начал заниматься футболом в клубе "Адмира Ваккер" во время службы отца послом в Австрии. В 2006 году провел два матча в первой лиге Казахстана за столичный "Рахат", в 2007 году был в составе ФК "Железнодорожник" Алма-Ата. Принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006. Некоторое время пробовал играть в британском "Портсмуте".