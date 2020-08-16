Масштабный оползень в Непале: найдено уже 18 тел, поиски продолжаются

В Непале продолжаются поиски людей, которые пропали без вести во время схождения масштабного оползня.

Восемнадцать тел были обнаружены в Югальском сельском муниципалитете в районе Синдхупалчук, еще 21 человек все еще числится пропавшим без вести. Об этом пишет Синьхуа.

Обрушение холма в деревне Лиди произошло утром пятницы, оползень повредил 37 домов из 170.

Среди найденных погибших 11 детей, четыре женщины и трое мужчин.

Местная администрация эвакуировала оставшихся жителей в более безопасное место.

Отмечается, что соседний холм, под которым находится 25 домов, также представляет угрозу.

Пострадавшая деревня является одним из поселений, определенных правительством Непала как находящиеся под угрозой оползней.