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Масштабный оползень в Непале: найдено уже 18 тел, поиски продолжаются

Масштабный оползень в Непале: найдено уже 18 тел, поиски продолжаются
Обновлено 20:17 Сегодня Телеграф
В Непале продолжаются поиски людей, которые пропали без вести во время схождения масштабного оползня.

Восемнадцать тел были обнаружены в Югальском сельском муниципалитете в районе Синдхупалчук, еще 21 человек все еще числится пропавшим без вести. Об этом пишет Синьхуа

Обрушение холма в деревне Лиди произошло утром пятницы, оползень повредил 37 домов из 170. 

Среди найденных погибших 11 детей, четыре женщины и трое мужчин. 

Местная администрация эвакуировала оставшихся жителей в более безопасное место.

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Отмечается, что соседний холм, под которым находится 25 домов, также представляет угрозу.  

Пострадавшая деревня является одним из поселений, определенных правительством Непала как находящиеся под угрозой оползней.

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Все по теме:

Непал, Оползень, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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