Разрушительная стихия: в Бангладеш во время наводнений погибли более двухсот человек

Из-за наводнений 850 тысяч человек были вынуждены переселиться, 47 тысяч человек заразились разными вирусами из-за загрязнения воды.

Около 2 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи и укрытии.

Между тем Евросоюз сообщил о выделении 1,94 млн долларов в помощь Бангладеш.

Фото масштабных наводнений появились в соцсетях:

Floods have left 1/3 of #Bangladesh underwater, with over 160 people killed and 1.5 million displaced in the last month. Officials say this has been the longest flood season in 20+ years. Homes are flooded, some using boats to try to get food or supplies: "We are just helpless." pic.twitter.com/ArrqcXhGLD

A Third of Bangladesh Is Under Water. These Photos Show the Extent of the Floods. https://t.co/Cav2tCOo2f pic.twitter.com/8vYTKDSf5O

Water levels in #Bangladesh are finally receding for the first time in over 40days.

Early cash assistance from WFP helped 175,000 people prepare before dangerous flooding took over their homes. At its peak, 40% of the country was underwater in one of the worst floods in decades. pic.twitter.com/GSkjaQnJE6

— World Food Programme (@WFP) August 11, 2020