Пандемия коронавируса: Китай составил свои требования для вакцин

Регулятор КНР по вопросам медикаментов объяснил, при каких условиях в стране одобрят любую вакцину против коронавируса. В частности, потенциальный препарат должен демонстрировать эффективность хотя бы на уровне 50%. А также обеспечивать иммунитет против COVID-19 минимум на шесть месяцев. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на документ, выпущенный Китайскими центром оценки медикаментов.

Отмечается, что хотя 50% эффективность - это минимальный порог, цель состоит так, чтобы получить препарат, который был бы эффективным для 70% населения. В документе также отмечается, что в случае чрезвычайной ситуации вакцину с минимальной эффективностью, которая еще не прошла финальную стадию клинических испытаний, тоже могут одобрить.

Описанные стандарты Китая соответствуют рекомендациям ВОЗ и Управления по продовольствию и медикаментам США.

В Пекине объяснили, что приняли свой стандарт после рассмотрения советов ВОЗ и консультаций с более чем 50 экспертами и 37 командами ученых.

Новости о китайских требованиях появились на фоне начала финальной фазы клинических испытаний четырех вакцин от компаний из Китая. Эти испытания проводятся в ОАЭ, Бразилии, Саудовской Аравии и Индонезии.

Как сообщалось, медики, практикующие в госпитале Кук в Чикаго Гаррет Принс и Мишель Сегель заявили о выявлении нового симптома COVID-19. По словам врачей о заболевании может говорить постоянная икота.