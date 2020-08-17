Коронавирус: В Китае зарегистрировали первую вакцину от COVID-19

В КНР сообщили о регистрации своей первой вакцины против нового COVID-19. Об этом сообщили в Xinhua.

Патент на вакцину от COVID-19 выдало Национальное управление интеллектуальной собственности КНР. Разрабатывала вакцину команда исследователей под руководством Чен Вэя, научного сотрудника Института военной медицины.

В марте вакцина стала первой в Китае, с которой было разрешено начать клинические испытания.

Согласно выводам исследователей вакцина демонстрирует хорошую иммуногенность как у мышей, так и у морских свинок, и способна вызвать сильную клеточную и иммунную реакцию организма за короткий промежуток времени. Ее можно быстро изготовить в больших масштабах, чтобы использовать в борьбе с пандемией COVID-19.

Сейчас вакцина прошла клинические испытания фазы 1 и фазы 2, которые подтвердили ее безопасность и эффективность.

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 августа в мире зафиксировано более 21,8 миллиона случаев коронавируса COVID-19. Из них 773 065 - летальные, 14561397 человек выздоровели от недуга.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Россия разработала «достаточно эффективную» вакцину «Спутник V». Он объявил, что первые дозы этого препарата разработаны в России и проверены на собственной дочери президента России. Исследованиями занимались врачи московского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалии, которые заявили, что вакцина проходит третью фазу клинических исследований.

ВОЗ, профильные международные организации и экспертные круги поставили под сомнение готовность и эффективность российской антикоронавирусной вакцины и предостерегли от спешки в исследованиях.