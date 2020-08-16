В США врачи обнаружили новый симптом COVID-19

Медики, практикующие в госпитале Кук в Чикаго Гаррет Принс и Мишель Сегель заявили о выявлении нового симптома COVID-19. По словам врачей о заболевании может говорить постоянная икота. К такому выводу медики пришли в результате исследования, которое было опубликовано в журнале Аjemjournal.

По словам врачей икота, на которую поначалу не обращали внимание, при COVID-19 может быть вызвана поражением нерва, расположенного около диафрагмы дыхательных путей.

При этом, не исключено, что сами больные и их врачи не ассоциируют икоту с коронавирусом.

Новые симптомы

Список симптомов коронавируса постоянно пополняется.

Недавно специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США добавили в список потенциальных симптомов COVID-19 тошноту и диарею.

Они, как и большинство остальных симптомов, могут проявиться через 2−14 дней после заражения.

Наиболее распространенные симптомы коронавируса

С начала пандемии к числу самых распространенных симптомов коронавируса относят лихорадку, кашель, одышку, усталость, головную боль, потерю вкуса и боль в горле

Также соощалось, по состоянию на утро воскресенья, в Украине зарегистрировали уже более 91 000 человека с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные СНБО.