COVID-19 в Украине: количество случаев заражения перевалило за 91 тыс

По состоянию на утро воскресенья, в Украине зарегистрировали уже более 91 000 человека с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировали 1 тыс 637 случаев заражения.

Общее количество человек с коронавирусом составляет 91 тыс 356.

Скончавшихся вследствие болезни в целом в стране насчитывается 2 тыс 088 человек, из них 24 - за последние 24 часа.

По состоянию на утро этого дня - от болезни выздоровели 47 тыс 822 человека, 392 за последние сутки.

Болеет - 41 тыс 466 пациент.

Отметим, что количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавируса в мире превысило 21,02 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 294 тыс., что является максимальным приростом за время пандемии. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных случаев возросло почти на 10 тыс. и превысило 755 тыс.

Ранее, в мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699, прибавившись за прошедшие 24 часа на 376 601 человека. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.

Также сообщалось, что в Ливане за последние 24 часа зарегистрировано рекордное число случаев заражения на коронавирус. Об этом сообщили в ТАСС.