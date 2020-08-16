Пандемия коронавируса: в Ливане заявили о рекордном количестве заражений за сутки

В Ливане за последние 24 часа зарегистрировано рекордное число случаев заражения на коронавирус. Об этом сообщили в ТАСС.

"Минздрав в сотрудничестве с муниципальными властями изолирует жилые кварталы, которые стали очагами заражения", - заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Хамад Хасан.

Всего, по словам чиновника, в стране было за один день инфицировано 397 человек, трое умерли от вируса.

Сообщается, что из-за угрозы распространения инфекции, в Бейруте перекрыт квартал Тарик-эль-Джадида, в Баабде - Бурдж-эль-Баражна, в Триполи на севере Ливана - Баб-Таббана.

В Минздраве страны призвали население усилить меры личной гигиены и со всей ответственностью отнестись к санитарно-эпидемиологическим нормам, в частности, к соблюдению социальной дистанции.

"Если ситуация не изменится в течение двух недель в лучшую сторону, то мы будем вынуждены ввести повсеместный режим изоляции", - подчеркнул Хасан.

Ранее, в столице Ливана, Бейруте число погибших в результате мощных взрывов возросло до 178 человек. Об этом сообщили в Al-Arabiya.