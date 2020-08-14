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Взрыв в Бейруте: Количество жертв возросло до 178

Взрыв в Бейруте: Количество жертв возросло до 178
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В столице Ливана, Бейруте число погибших в результате мощных взрывов возросло до 178 человек. Об этом сообщили в Al-Arabiya.

Согласно отчету Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов, еще 30 человек пока еще разыскиваются в городе.

Также отмечалось, что мощные взрывы в порту города повредили шесть больниц и более 20 клиник. 

"По предварительной информации, в 15-ти километровом радиусе после взрыва только половина из 55-ти медицинских учреждений может полностью работать.

Около 40% имеют повреждения и нуждаются в реставрации", - говорится в отчете.

Напомним, взрыв в порту столицы Ливана Бейруте повредил 8 тысяч зданий. В их число входит 50 археологических объектов, такие данные приводит Высшая комиссия по чрезвычайной помощи в Ливане, пишет Middle East Monitor.

Ранее сообщалось, что масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов. 

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Все по теме:

Ливан, Взрыв, Жертвы, Бейрут.

Автор:

Телеграф
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