Взрыв в Бейруте: повреждено восемь тысяч зданий

Взрыв в порту столицы Ливана Бейруте повредил 8 тысяч зданий. В их число входит 50 археологических объектов, такие данные приводит Высшая комиссия по чрезвычайной помощи в Ливане, пишет Middle East Monitor.

Указывается, что комиссия должна вскоре закончить проведение оценки материального ущерба, нанесенного взрывом.

Масштабы повреждений варьируются от района к району в зависимости от удаленности от эпицентра взрыва.

Ранее сообщалось, что масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов.

Группа специалистов Шеффилдского университета (Великобритания), после анализа видеозаписей взрыва, рассчитала, что сила детонации эквивалентна 1000 - 1500 тонн тротила, что составляет примерно 10% мощности атомной бомбы, разрушившей Хиросиму в 1945 году.

11 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб и весь кабинет министров ушли в отставку на фоне масштабных антиправительственных демонстраций.