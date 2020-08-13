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Взрыв в Бейруте: повреждено восемь тысяч зданий

Взрыв в Бейруте: повреждено восемь тысяч зданий
Обновлено 02:32 Сегодня Телеграф
Взрыв в порту столицы Ливана Бейруте повредил 8 тысяч зданий. В их число входит 50 археологических объектов, такие данные приводит Высшая комиссия по чрезвычайной помощи в Ливане, пишет Middle East Monitor.

Указывается, что комиссия должна вскоре закончить проведение оценки материального ущерба, нанесенного взрывом. 

Масштабы повреждений варьируются  от района к району в зависимости от удаленности от эпицентра взрыва. 

Ранее сообщалось, что масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов. 

Группа специалистов Шеффилдского университета (Великобритания), после анализа видеозаписей взрыва, рассчитала, что сила детонации эквивалентна 1000 - 1500 тонн тротила, что составляет примерно 10% мощности атомной бомбы, разрушившей Хиросиму в 1945 году. 

11 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб и весь кабинет министров ушли в отставку на фоне масштабных антиправительственных демонстраций.

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Все по теме:

Ливан, Взрыв, Бейрут.

Автор:

Телеграф
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