Взрыв в Бейруте: повреждено восемь тысяч зданий

Указывается, что комиссия должна вскоре закончить проведение оценки материального ущерба, нанесенного взрывом.
Масштабы повреждений варьируются от района к району в зависимости от удаленности от эпицентра взрыва.
Ранее сообщалось, что масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов.
Группа специалистов Шеффилдского университета (Великобритания), после анализа видеозаписей взрыва, рассчитала, что сила детонации эквивалентна 1000 - 1500 тонн тротила, что составляет примерно 10% мощности атомной бомбы, разрушившей Хиросиму в 1945 году.
11 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб и весь кабинет министров ушли в отставку на фоне масштабных антиправительственных демонстраций.