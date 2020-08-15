Новые антирекорды COVID-19: в Южной Корее обнаружили наибольшее количество заражений с 11 марта

Медики в Южной Корее зафиксировали 166 новых случаев инфицирования за прошедшие 24 часа. Таким образом общее количество зараженных в стране перевалило за 15 000. Об этом информируют данные Минздрава страны, заявили в Yonhap.

Число заражений за сутки оказалось максимальным с 11 марта, когда в стране было зарегистрировано 242 случая передачи COVID-19, и на треть больше, чем днем ранее.

Сообщается, что большинство локальных случаев выявлены в столичном регионе: 72 — в Сеуле, 67 — в соседней провинции Кёнгидо. Количество умерших не увеличилось, составляя по-прежнему 305 человек, уровень смертности достигает 2,03%. Завершили лечение 38 пациентов, общее число вылечившихся в стране составило 13 тыс 901.

Власти Республики Корея ранее констатировали начало второй волны пандемии в стране. На фоне продолжающегося роста числа инфицированных были ужесточены профилактические меры.

В частности, введена трехуровневая система карантинных мероприятий, а также система регистрации при помощи QR-кодов для посетителей общественных заведений.

В июле власти обязали иностранцев, прибывающих в Республику Корея из стран с высоким риском распространения коронавирусной инфекции, предоставлять сертификаты, которые подтверждают отрицательный результат теста на COVID-19. Пока такие ограничения касаются граждан шести стран, в том числе Бангладеш, Казахстана, Киргизстана и Пакистана. Впоследствии список может быть расширен.

Ранее, специалисты из Университета Сарагосы в Испании пришли к выводу, что COVID-19 мложет повредить только определенные человеческие органы, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему. Но не весь организм. Данное открытие, результаты которого опубликовали в журнале Chaos, позволит ускорить разработку препаратов, предотвращающих полиорганную недостаточность и смерть пациентов./

В Мире с начала эпидемии количество зараженных по состоянию на 08:00 субботы достигло 21 млн 83 тыс 98 человек. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.