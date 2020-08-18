Notepad++ заблокировали в Китае из-за упоминания об уйгурах и Гонконге

Власти Китая заблокировали текстовый редактор Notepad++ и сайт программы из-за того, что в исходном коде нашли слова в поддержку уйгуров и протестующих в Гонконге.

Китай не объяснил причину блокировки текстового редактора, однако сразу несколько изданий отметили, что в названии и исходном коде нового обновления были слова Free Uyghur ("свободу уйгурам") и Stand With Hong Kong ("стоим вместе с Гонконгом").

Программа создана в 2003 году французским разработчиком Доном Хо. Редактор бесплатен, работает под ОС Windows и поддерживает около 90 языков.

Команда Notepad++ не в первый раз высказывает свою политическую позицию. В 2014 году в исходном коде нашли слова поддержки протестантам на площади Тяньаньмэнь. В конце 2019 года вышла версия программы Free Uyghur, после чего сайт производителя атаковали хакеры.

Издание TechCrunch обнаружило, что блокировка Notepad++ распространяется только на страницу "загрузка", где можно увидеть последние версии программы. Если попытаться открыть страницу с китайского браузера, то она будет заблокирована. Программы компании Tencent (QQ Browser и встроенный браузер WeChat), Alibaba (UC Browser), 360 и Sogou отмечают, что этот контент "запрещен местными регуляторами".

По оценкам Организации Объединенных Наций, в последние годы в лагерях в китайском районе Синьцзян содержится более миллиона мусульман-уйгуров. По данным организации Human Rights Watch, уйгуров помещают в тюрьмы и воспитательные лагеря; за миллионами людей организована постоянная видеослежка, а их социальное положение и судьба зависят от баллов, начисленных в системе "социального кредита". Китайские чиновники объясняют спецмеры в отношении уйгуров необходимостью искоренения "терроризма".

Уйгуры — тюркоязычный народ, который в подавляющем большинстве живет в регионе Синьцзян на крайнем западе Китая, получившем название Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию уйгуры — мусульмане-сунниты.