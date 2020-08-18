На Филиппинах произошло разрушительное землетрясение, есть угроза цунами

На востоке Филиппин, в регионе Самар, произошло землетрясение магнитудой 6,6. В прибрежном районе зафиксированы разрушения.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на востоке Филиппин в регионе Самар, в результате чего зафиксированы разрушения.

Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Reuters.

Эпицентр землетрясения находился в море на глубине 30 км. В результате толчков в прибрежном районе разрушились некоторые дома и имущество. Информации о жертвах и пострадавших нет.

По данным Сейсмологического агентства Филиппин, землетрясение не создало угрозу цунами, однако риск повторных подземных толчков остается.

Жители города Катайнган сообщили, что это было самое сильное землетрясение в этом районе за последнее время: мебель и вещи в домах тряслись и падали, а стены зданий покрылись трещинами, некоторые упали.

Филиппины с населением 107 миллионов человек расположены на "огненном кольце" - поясе вулканов, окружающих Тихий океан.

Как сообщалось, на западе Грузии, в регионе Имерети в ночь на 16 августа произошло землетрясение магнитудой 3,2.