На Филиппинах произошло разрушительное землетрясение, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на востоке Филиппин в регионе Самар, в результате чего зафиксированы разрушения.
Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Reuters.
Эпицентр землетрясения находился в море на глубине 30 км. В результате толчков в прибрежном районе разрушились некоторые дома и имущество. Информации о жертвах и пострадавших нет.
По данным Сейсмологического агентства Филиппин, землетрясение не создало угрозу цунами, однако риск повторных подземных толчков остается.
Жители города Катайнган сообщили, что это было самое сильное землетрясение в этом районе за последнее время: мебель и вещи в домах тряслись и падали, а стены зданий покрылись трещинами, некоторые упали.
Филиппины с населением 107 миллионов человек расположены на "огненном кольце" - поясе вулканов, окружающих Тихий океан.
Как сообщалось, на западе Грузии, в регионе Имерети в ночь на 16 августа произошло землетрясение магнитудой 3,2.