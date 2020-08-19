Возвращались со свадьбы: в Пакистане автомобиль слетел с обрыва, восемь человек погибло

Во вторник пассажирский автомобиль свалился в ущелье в северо-западном округе Пакистана Бунер, в результате чего восемь человек погибли и еще 12 получили ранения.

Автомобиль вылетел с дороги и упал в ущелье в горном районе Чаландри Чагарзай на северо-западе страны в провинции Хайбер-Пахтунхва, об этом пишут местные СМИ.

Среди погибших две женщины и двое детей.

Местная полиция сообщила, что пассажиры автомобиля возвращались с церемонии бракосочетания.

Ранее во вторник не менее 10 человек погибли и еще 30 получили травмы после того, как автобус упал в овраг в районе провинции Новшера.

По данным полиции, основными причинами обоих аварий были мокрые дороги, проливной дождь и превышение скорости.