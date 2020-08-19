Возвращались со свадьбы: в Пакистане автомобиль слетел с обрыва, восемь человек погибло

Автомобиль вылетел с дороги и упал в ущелье в горном районе Чаландри Чагарзай на северо-западе страны в провинции Хайбер-Пахтунхва, об этом пишут местные СМИ.
Среди погибших две женщины и двое детей.
Местная полиция сообщила, что пассажиры автомобиля возвращались с церемонии бракосочетания.
Ранее во вторник не менее 10 человек погибли и еще 30 получили травмы после того, как автобус упал в овраг в районе провинции Новшера.
По данным полиции, основными причинами обоих аварий были мокрые дороги, проливной дождь и превышение скорости.