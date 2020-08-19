Нидерландские таможенники обнаружили среди импортных ананасов тонну кокаина

Таможенники Нидерландов обнаружили в порту Роттердама контейнер с ананасами, в котором была спрятана тонна кокаина.

Таможня за последние три дня изъяли почти три тонны кокаина, которые пытались провезти в трех партиях ананасов и бананов через порт Роттердама, пишет Dutchnews.

В воскресенье вечером была изъята тонна наркотика, спрятанная в контейнере с ананасами из Коста-Рики. По словам полиции, груз направлялся в компанию в Барендрехте, которая, вероятно, ничего не знала о грузе.

В субботу было обнаружено 1,1 тонны кокаина в партии бананов из Эквадора.

На прошлой неделе они также обнаружили 743 кг этого наркотика в другой партии бананов из южноамериканской страны.

По данным представителей таможни, общая розничная стоимость изъятых наркотиков составляет около 213 миллионов евро.

Напомним, в начале августа небольшой самолет потерпел крушение незадолго после взлета в Папуа-Новой Гвинее. Причиной стала избыточная загрузка кокаином.