Сильные ливни: в Китае жертвами стихии стали не менее 14 человек

Из-за сильных дождей и спровоцированных ними природных катаклизмов в юго-западной китайской провинции Юнань погибли 14 человек, еще 20 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщают в Синьхуа.

"34 тыс 900 местных жителей было переселено, а в целом катаклизм затронул 1,1 млн человек", - говорится в материале.

Отмечается, что причиной гибели и исчезновений людей стали паводки и оползни.

"Средняя осадков в провинции году достигла 688,3 мм, что на 12,5% больше, чем в 2019 году", - утверждает агентство.

Сейчас уже известно, что прямые убытки, причиненные стихией, составляют 3,14 млрд юаней (около $453 млн - ред.).

Как сообщалось, в Ирландии, на юге страны, ночью были обесточены 194 000 домов вследствие мощного шторма "Эллен".