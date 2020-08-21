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Сильные ливни: в Китае жертвами стихии стали не менее 14 человек

Сильные ливни: в Китае жертвами стихии стали не менее 14 человек
07:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Из-за сильных дождей и спровоцированных ними природных катаклизмов в юго-западной китайской провинции Юнань погибли 14 человек, еще 20 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщают в Синьхуа.

"34 тыс 900 местных жителей было переселено, а в целом катаклизм затронул 1,1 млн человек", - говорится в материале.

Отмечается, что причиной гибели и исчезновений людей стали паводки и оползни.

"Средняя осадков в провинции году достигла 688,3 мм, что на 12,5% больше, чем в 2019 году", - утверждает агентство.

Сейчас уже известно, что прямые убытки, причиненные стихией, составляют 3,14 млрд юаней (около $453 млн - ред.).

Как сообщалось, в Ирландии, на юге страны, ночью были обесточены 194 000 домов вследствие мощного шторма "Эллен". 

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Все по теме:

Китай, Ливни, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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