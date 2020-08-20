Мощная стихия: шторм "Эллен" обесточил около 200 тыс домов в Ирландии

По данным местного поставщика электроэнергии ESB, по состоянию на утро четверга еще около 130 000 домов оставались без энергоснабжения.
Правительство также сообщило о 40 инцидентах, связанных с ущербом вследствие стихии.
Количество пострадавших уточняется.
Видео шторма очевидцы выложли в соцсети:
Storm Ellen #Ireland pic.twitter.com/Uu4xLTk2m9
— Crypto Wolf (@IrishCryptoWolf) August 20, 2020
Сообщается о заблокированных дорогах и изменениях в графике работы поездов
Шторм "Эллен", во время которого будут наблюдаться сильные порывы ветра и мощные ливни, продлится в стране до пятницы.
Ранее, в опломбированной фуре случайно обнаружили мохнатого нелегала. Он путешествовал из Африки в Европу.