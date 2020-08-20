Мощная стихия: шторм "Эллен" обесточил около 200 тыс домов в Ирландии

В Ирландии, на юге страны, ночью были обесточены 194 000 домов вследствие мощного шторма "Эллен". Об этом сообщают dpa.

По данным местного поставщика электроэнергии ESB, по состоянию на утро четверга еще около 130 000 домов оставались без энергоснабжения.

Правительство также сообщило о 40 инцидентах, связанных с ущербом вследствие стихии.

Количество пострадавших уточняется.

Видео шторма очевидцы выложли в соцсети:

Сообщается о заблокированных дорогах и изменениях в графике работы поездов

Шторм "Эллен", во время которого будут наблюдаться сильные порывы ветра и мощные ливни, продлится в стране до пятницы.

Ранее, в опломбированной фуре случайно обнаружили мохнатого нелегала. Он путешествовал из Африки в Европу.