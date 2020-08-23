Воскресенье началось с кровопролития: в Афганистане два взрыва унесли жизни десяти мирных граждан

По меньшей мере семь мирных жителей погибли в результате взрыва бомбы, размещенной на обочине дороги в восточном Афганистане.

Три женщины, двое детей и двое мужчин погибли, когда их автомобиль подорвался на бомбе в районе Джагату провинции Газни, сказал пресс-секретарь губернатора провинции.

Ранее в воскресенье в похожем инциденте в провинции Джаузджан погибло еще трое мирных жителей.

Согласно отчету Организации Объединенных Наций, опубликованному в июле, за первые шесть месяцев 2020 года в результате роста насилия в Афганистане было убито 1282 человека. Еще сотни были ранены.

Начало долгожданных переговоров между афганским правительством и талибами зашло в тупик, поскольку стороны не могут достичь соглашения относительно освобождения заключенных боевиков, в том числе лиц, обвиняемых в причастности к самым кровавым атакам в Афганистане.